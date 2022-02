Attack on Titan 4x22, il ritorno di QUEL personaggio fa impazzire i fan

Eren ha preso tutti alla sprovvista con la sua ultima mossa in Attack On Titan 4x21, e il destino dell'umanità è in bilico. Mentre questi grandi passi vengono intrapresi, ci troviamo a dover sistemare le questioni in sospeso delle stagioni precedenti. E in questo momento, l'intero fandom sta impazzendo per lo scioccante ritorno di QUEL personaggio.

Dopo tutto, il momento che i fan stavano aspettando è arrivato. Annie Leonhart è tornata in azione, ed è uscita dal suo bozzolo nel momento peggiore. La ragazza è stata rinchiusa nella sua prigione dalla prima stagione, quindi i fan sanno che Annie si ritroverà in un mondo completamente diverso.

Come potete vedere più sotto, i frequentatori del web sono entusiasti di vedere come Annie affronterà la quarta stagione, e altri sono semplicemente felici di vederefinalmente il suo momento. Attack on Titan ha fatto visita all'erede del Gigante Femmina una o due volte da quando la prima stagione l'ha messa in disparte. Tuttavia, non si è liberata dal suo bozzolo di cristallo per oltre otto anni. L'anime aveva cristallizzato Annie nel lontano settembre 2013.

"Annie Leonhart, congelata dal 29 settembre 2013 al 13 febbraio 2022 , 8 anni, 4 mesi e 15 giorni lol"

, 8 anni, 4 mesi e 15 giorni lol" "ANNIE È TORNATA RIPETO ANNIE LEONHART È TORNATA IN GIOCO!!!!"

"Il giorno è finalmente arrivato. Stiamo per riavere Annie Leonhart nelle nostre vite. Le parole non possono descrivere quanto sia incredibile, bella, mozzafiato. Lei è perfetta "

" "Non dobbiamo più continuare a usare le immagini della stagione 1. Abbiamo finalmente nuovi contenuti 😩😭"

"Annie Leonhart è l' esatta definizione di PERFEZIONE "

" "Abbiamo aspettato quasi 9 anni che Annie tornasse, non ci posso credere 😭"

E ora Annie è libera ed ha ancora molto da raccontare in questa quarta stagione. L'umanità è in guerra, e Marley è in rotta di collisione con l'annientamento totale di Eren. Annie dovrà presto trovare il suo schieramento per cui combattere, e sappiamo che Reiner rimarrà a bocca aperta quando si renderà conto che il suo vecchio alleato è tornato nel mondo dei vivi.

Cosa ne pensate del ritorno di Annie in Attack on Titan? Pensavate che questo giorno sarebbe mai arrivato? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Attack On Titan su Crunchyroll.