Attack on Titan 4x22: rivelata la sinossi estremamente spoiler dell'episodio

Domenica 6 febbraio 2022 arriverà su Crunchyroll l'episodio 21 di Attack on Titan 4, una puntata che ancora una volta terrà i suoi spettatori incollati ad avvenimenti passati che però avranno un impatto estremamente importante su tutto ciò che abbiamo visto finora e vedremo d'ora in poi. Non ci saranno soltanto Eren e Zeke stavolta.

Gli eventi che verranno messi in moto dalla prossima puntata non saranno più fermati da niente e nessuno a giudicare da ciò che emerge dalla prima sinossi di Attack on Titan 4x22. Il testo divulgato dallo staff dell'anime non lascia spazio a dubbi ed è estremamente spoiler, considerato quanto l'episodio sarà la chiave di volta per il destino della guerra.

"La terra rimbomba e rimbomba. Una nube di polvere si erge fino al cielo. Uno sciame di giganti avanza. Le mura dell'isola ora sono sparite. Nessuno sarà in grado di fermare Eren finché non sterminerà tutta la vita che esiste in questo mondo". Una sinossi che lascia intravedere uno scenario apocalittico e sconcertante che cambierà per sempre le vite dei personaggi de L'Attacco dei Giganti, con Eren in prima linea con il ruolo di cattivo finale della storia.

Riuscirà Zeke ad esaudire la richiesta di Grisha anche in questo stato?