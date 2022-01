Attack on Titan 4x22: svelato il titolo di un episodio importantissimo

Ormai la domenica è il giorno di Attack on Titan, anime arrivato alla sua quarta e ultima stagione e i cui episodi vengono proposti sottotitolati in italiano su Crunchyroll. La piattaforma arancione sta distribuendo le ultime storie di Eren da inizio gennaio 2022, aprendo con la guerra tra Eldia e Marley con la quale si era conclusa la prima parte.

Con quattro episodi trasmessi al momento, si avvicina la risoluzione della sfida tra Eren e Zeke con Attack on Titan 4x20, che sarà disponibile su Crunchyroll dalla sera di domenica 30 gennaio 2022. Il protagonista, come visto nel trailer dell'episodio in questione, tornerà in alcuni scenari del passato insieme al suo fratellastro e insieme giungeranno a una risposta importante.

C'è spazio però anche per gli episodi futuri grazie a un leak condiviso da Spy. Il noto insider che opera su Twitter ha svelato il titolo di Attack on Titan 4x22. Abbiamo già conosciuto quello dell'episodio 21, che sarà intitolato "Da te, duemila anni fa", a cui farà seguito il 22 "Disgelo". Ormai tutti gli episodi di Attack on Titan sono importanti, con questi ultimi episodi che conterranno rivelazioni da urlo per il futuro di Eren e compagni.

Attack on Titan 4x22 arriverà su Crunchyroll domenica 13 febbraio 2022.