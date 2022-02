Attack on Titan 4x23 arriva su Crunchyroll: tra lotte interne e rinnovata speranza

Eren Jaeger ha rivelato le sue vere intenzioni a tutti gli abitanti di Paradis, e forte delle capacità ottenute negli ultimi episodi di Attack on Titan, non ha esitato ad attuare la prima, grande, mossa del suo piano. Vediamo insieme le conseguenze di queste terribili azioni mostrate nell’episodio 4x23, ora disponibile su Crunchyroll.

Il Rumbling scatenato da Eren Jaeger ha finito per uccidere molti degli abitanti all’interno delle Mura, sebbene l’obiettivo finale del protagonista sia proteggerli. Considerate le pericolose e dubbie azioni di Eren, cominciano a generarsi dei conflitti interni a Paradis, ai quali assiste Hitch Dreyes, che su consiglio di un suo compagno rientra al quartier generale.

Nell’edificio la ragazza vede delle macchie a terra e seguendole viene aggredita da Annie Leonhart, finalmente libera dopo quattro anni, durante i quali sembra essere stata cosciente e aver ascoltato informazioni importanti su ciò che stava accadendo nel mondo. Fortunatamente Hitch la aiuta a fuggire dalla città, e mentre gli spettatori assistono alla marcia dei Giganti, Annie racconta del suo passato, della sua infanzia trascorsa ad imparare un’arte marziale grazie agli insegnamenti di suo padre adottivo, rivelatosi inizialmente un egoista interessato unicamente a raggiungere una posizione nella società.

Tuttavia il giorno in cui Annie dovette partire, quell’uomo le rivelò il suo reale affetto, e si fece promettere da lei che sarebbe tornata a casa. La scena si sposta proprio sul padre di Annie, che cercando di avvertire i soldati delle intenzioni di Eren, ne aggredisce uno per poi morire. Intanto Armin e Mikasa riflettono sul da farsi, ovvero andare da Connie e convincerlo a lasciare la madre, e aiutare Jean, mentre rimane sospesa la questione Eren, e Gabi dice addio a Kaya.

La scena passa successivamente a Jean e Flocke, che rivela a tutti di sapere del piano di Eren da mesi, e poco dopo, rispondendo alla domanda di Mikasa, spiega che sia Hanji che Levi sono stati uccisi da Zeke. Nel frattempo Connie si sta allontanando con Falco dalle mura,, ormai distrutte, per darlo in pasto a sua madre, e mentre il ragazzo riflette su cosa gli sia successo poco prima, assistiamo al ritorno delle aeronavi di Marley verso la nazione. Ad osservarle è Pieck, la cui strada viene bloccata da una donna che chiede aiuto: si tratta di Hanji Zoe, e in lontananza si nota anche il Capitano Levi, entrambi ancora vivi. Infine vi lasciamo a tutto quello che dovete sapere della Final Season.