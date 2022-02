Attack on Titan 4x23: la backstory di QUEL personaggio è stata finalmente rivelata

Il personaggio tornato in Attack On Titan 4x22 ha finalmente svelato la sua backstory in un modo decisamente loquace per quanto ricordavamo il personaggio. Nonostante fosse rinchiuso in un bozzolo impenetrabile creato dal proprio potere da gigante, Annie è stata semi-cosciente negli ultimi quattro anni.

Dopo aver ascoltato Hitch e Armin parlare durante le loro visite, Annie ha deciso che era il suo momento di essere ascoltata e ha finalmente spiegato perché ha fatto quello che ha fatto quando si è infiltrata per la prima volta nell'isola di Paradis. A differenza degli altri Candidati Guerrieri di Marley, Annie non era radicalizzata contro gli Eldiani, ma semplicemente non le importava della vita di nessuno.

Annie ha trascorso tutta la sua infanzia in un duro allenamento al combattimento con suo padre adottivo, imparando lo stile di combattimento unico della sua patria. Una volta che Annie è riuscita a padroneggiare lo stile di combattimento, ha gravemente ferito il padre, rompendogli una gamba in modo tale che non sarebbe mai più stato in grado di camminare correttamente.

Il risultato dell'infanzia difficile di Annie è che non ha mai sviluppato la capacità di prendersi cura di nessuna vita - dei Marleyani, degli Eldiani, degli insetti o anche della propria. Il sadico massacro di Annie di orde di membri del Corpo di Ricerca durante la stagione 1 non è avvenuto perché odiava gli Eldiani, ma perché la vita semplicemente non ha importanza per lei.

Marley ha insegnato ad Annie e agli altri Candidati Guerrieri che ogni uccisione, soldati o civili, fatta in atto di guerra era giustificata, il che risultava perfetto per Annie poiché non prova dispiacere in ogni caso.

La mattina in cui Annie sarebbe partita per la missione per riprendere il Gigante Fondatore dall'isola di Paradis, suo padre è scoppiato in lacrime, scusandosi per averla cresciuta in quel modo. L'ha poi supplicata di tornare indietro viva e che non gli importava più essere una Marleyano onorario, purché lei fosse riuscita a tornare.

In questa occasione, Annie ha mostrato per la prima volta commozione fino ad arrivare alle lacrime, e ha deciso di dedicarsi completamente alla missione in modo da finirla il prima possibile, così da tornare da suo padre.

Ora che Annie si è risvegliata tutti questi anni dopo, il suo obiettivo rimane invariato: vuole tornare a casa da suo padre. Sfortunatamente, potrebbe non avere un padre da cui tornare. Dopo che gli Eldiani nella zona di internamento di Liberio hanno cercato di avvertire Marley del Boato, ne è seguita una colluttazione in cui il padre di Annie si è scagliato contro una guardia, e si è sentito un colpo di pistola.

Anche se il colpo di pistola si è rivelato una finta e il padre di Annie sta bene, il Boato è ancora in corso ed Eren ha già indicato che nessuno oltre l'isola di Paradis sarebbe stato risparmiato, il che significa che gli Eldiani a Marley sono condannati.

Annie Leonhart è stata lontana dalla serie per così tanto tempo che non è chiaro quale ruolo potrebbe avere in futuro. La guerriera capisce che ci sono poche possibilità di riunirsi a suo padre ora che il Boato è iniziato, ma ancora non le importa di niente e di nessuno.

Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.