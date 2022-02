Attack on Titan 4x23: l'inaspettata coppia che i fan chiedono a gran voce

Soffermandosi in particolare sul modo in cui Annie tiene la vita di Hitch mentre sono a cavallo , trasposto in maniera diversa rispetto al manga, e alla reazione che ha avuto dopo essere stata scaraventata a terra dalla ragazza, hanno infatti acceso l’interesse e le speranze dei fan. E voi cosa ne pensate di questo legame instauratosi tra le due ? Fatecelo sapere nella sezione riservata ai commenti. Per concludere vi lasciamo ad uno straordinario cosplay dedicato ad Annie .

In seguito all’episodio 4x23, disponibile su Crunchyroll e di cui trovate qui la nostra recensione , e al ricongiungimento di Annie Leonhart , rimasta imprigionata per ben quattro anni e liberata solo dopo l’intervento di Eren Jaeger cha ha dato inizio al Rumbling, e Hitch Dreyse , membro del Corpo di Gendarmeria con la quale sembra avere un’intesa molto particolare. Questo e la scena dell’allontanamento dalle mura ormai distrutte ha scaturito un’incredibile reazione da parte della community, come potete vedere dai diversi post riportati in calce alla notizia.

