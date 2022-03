Attack on Titan 4x24: cosa è successo tra Mikasa e Louise in quella scena?

La Final Season di Attack on Titan si sta rivelando, dal punto di vista narrativo, l’apice dell’intera storia ideata da Hajime Isayama, mai stato così coinvolto nella produzione dell’anime. Tuttavia l'insieme degli eventi può generare dei dubbi in determinate scene, come la singolare conversazione avvenuta tra Mikasa e Louise nell'episodio 4x24.

Mentre il piano di Eren prosegue, con la marcia dei Giganti Colossali sul resto del mondo, sia il Corpo di Ricerca che le fazioni nemiche devono decidere come reagire. La confusione di ciò che sta avvenendo e l’impreparazione di molti dei personaggi hanno portato a sequenze inaspettate, come l’accesa discussione tra Armin e Mikasa, e la freddezza che la Ackerman ha mostrato nei confronti di Louise.

Forte sostenitrice di Eren, Louise è rimasta ferita durante la battaglia contro le forze armate di Marley e l’imboscata da parte di Zeke e dei Giganti sotto il suo controllo. Mikasa la ritrova quindi su uno dei numerosi letti in infermeria, e l’atteggiamento che assume per richiedere la sua sciarpa ha sorpreso molti spettatori. Dietro quelle parole si nasconde però il senso di smarrimento di Mikasa, che dopo la dura conversazione con Eren ha perso uno dei motivi della sua esistenza, proteggerlo e stargli vicino.

L’allontanamento di Eren ha anche causato grande sofferenza a Mikasa, accusata di essere una macchina pronta a seguire gli ordini del protagonista per difenderlo, ciò che invece ha fatto Louise. Per questo riprendersi la sua sciarpa, regalo di Eren, rappresenta un modo per ritrovare sé stessa e per continuare a sperare nel legame col ragazzo che anni prima le ha salvato la vita. Fateci sapere cosa ne pensate di questa interpretazione lasciando un commento qui sotto.

Per concludere vi lasciamo alla preview dell'episodio 4x25 di Attack on Titan.