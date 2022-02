Attack on Titan 4x24 è su Crunchyroll: intrighi e alleanze, inizia la controffensiva

Le pericolose e devastanti decisioni prese da Eren Jaeger hanno sconvolto l'intero universo di Attack on Titan mettendo in situazioni scomode e precarie tutti i personaggi principali, e causando alleanze prima impensabili e colpi di scena mozzafiato, come approfondito anche nell'episodio 4x24 ora disponibile su Crunchyroll.

Dal titolo "Orgoglio", la puntata si apre con una breve parantesi dedicata a Hangi Zoe e Levi, in particolare a cosa hanno passato per arrivare nelle prossimità delle mura ormai distrutte, e soffermandosi sul momento in cui hanno appreso del genocidio elaborato da Eren. Il capitano Levi ha perso due dita della mano destra e appare profondamente ferito, ma è ancora deciso ad uccidere Zeke.

La scena si sposta successivamente all'arrivo di Falco e Connie nel villaggio di Ragako. Nervoso di ciò che sta per fare, ovvero far divorare a sua madre l'eldiano per poterla così far tornare umana, Connie cerca di farsi aiutare dal ragazzo per lavarle i denti. Fortunatamente arrivano Gabi e Armin, il quale, essendo al corrente delle vere intenzioni del compagno, fa per sacrificarsi al posto di Falco. Connie si lancia quindi verso l'amico, capendo l'errore che avrebbe fatto. La situazione si risolve rapidamente e i quattro si ritrovano a mangiare fuori da una locanda, dove incontrano Annie. Leonhart decide di seguirli, lasciando un messaggio a Hitch.

Una breve scena ci mostra l'incontro tra Mikasa e Louise, ferita e in infermeria, alla quale la Ackerman chiede di restituirle la sciarpa, datole da Eren. Poco dopo Jean è pronto a giustiziare Yelena e Onyankopon per aver agito contro l'impero eldiano. Si tratta però di un diversivo, e al segnale dei quattro proiettili, entra in scena il Gigante Carro che salva i due volontari e sembra mangiare Jean, mentre Mikasa e gli altri cercano di allontanarsi inosservati.

Il Gigante Carro ha scortato Yelena, Onyakonpon e Jean dove si trovano Hanji Zoe e Levi. Nel frattempo Reiner viene bruscamente svegliato da Annie, ed entra ufficialmente nella squadra di Armin, Mikasa, Connie, Falco e Gabi, giunti lì con armi e cibo a sufficienza per fare la loro mossa.