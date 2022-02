Attack On Titan 4x24, ecco l'illustrazione di Gabi e Falco che celebra l'episodio

Dopo una serie di puntate ad alto tasso di adrenalina, gli ultimi episodi di Attack On Titan 4 sono serviti per darci una nuova visione del mondo e dei personaggi. Tra nuove alleanze e il ritorno di Levi in Attack On Titan 4x24, la storia prende una piega inaspettata, che vede sullo sfondo la folle Marcia dei Colossali iniziata da Eren.

Il portatore del Gigante Fondatore ha infatti deciso di sterminare tutti coloro che non siano nativi dell'Isola di Paradis. Il resto del mondo ha ripudiato gli eldiani per tantissimi anni, etichettandoli come demoni e addossando loro la colpa dei mali. Mentre Eren viene mosso dal suo odio, Armin decide di stringere un'alleanza con i soldati marleyani, al fine di scongiurare la distruzione dell'umanità.

Per celebrare la messa in onda di Attack On Titan 4x24, Kibi Dango No. 14, direttore dell'animazione di Studio MAPPA, ha realizzato una splendida illustrazione di Gabi e Falco. Nell'artwork condiviso da @anime_shingeki i due giovani si tengono per mano mentre corrono felici su un prato, con un'inquadratura dal basso che mette in risalto il cielo azzurro sullo sfondo.

Kibi Dango No.14 ha fatto uno splendido lavoro, per celebrare una puntata di raccordo insolita ma importante per il prosieguo di Attack On Titan. Cosa accadrà nei prossimi episodi? Riuscirà l'alleanza architettata da Armin a scongiurare il folle piano di Eren?