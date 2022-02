Attack on Titan 4x24: Levi a torso nudo fa impazzire i fan del personaggio

Eren ha scosso il mondo intero con la sua dichiarazione di guerra, e non si fermerà davanti a nulla per abbattere l'umanità oltre l'isola di Paradis. I suoi amici sono ora concentrati per sconfiggerlo, ma ognuno di loro ha alcune questioni da risolvere prima di partire per la battaglia finale di Attack On Titan.

E sembra che per quanto riguarda i fan, Attack On Titan abbia pensato bene di dar loro la giusta porzione di Levi prima di ributtarlo nella mischia. Dopotutto, il soldato più forte dell'umanità è tornato in azione, ma è in condizioni terribili. Se vi ricordate, Levi è stato gravemente ferito in Attack On Titan 4x17 dopo che Zeke ha messo in atto una manovra di omicidio-suicidio che avrebbe ucciso anche se stesso se non fosse stato per il Gigante Fondatore.

Levi è sopravvissuto per il rotto della cuffia, ma in questi giorni è stato riportato in salute e, per la felicità di moltissimi suoi fan, lo troviamo senza maglietta. Come potete vedere più sotto, la quarta stagione di Attack on Titan ha appena mostrato Levi, e ha fatto in modo di infilare un sacco di "fan-service". Non capita tutti i giorni che Levi venga mostrato a torso nudo nell'anime, ma la sua legione di fedeli fan hanno be accolto la novità.

In effetti, questa scena è stata molto attesa da quando è ripresa la quarta stagione. E a giudicare dagli appassionati e dalle loro reazioni online, l'attesa ne è valsa certamente la pena. Siete felici di rivedere Levi in forma? Vi sta piacendo la quarta stagione di Attack on Titan finora? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.

In ultimo vi lasciamo con i commenti dello staff alla prima parte di Attack On Titan 4 e vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.