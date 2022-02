Attack on Titan 4x24: svelato il titolo dell'episodio dopo il tramonto

Si è quasi chiuso un cerchio in L'Attacco dei Giganti. Una storia iniziata 2000 anni fa con Ymir la progenitrice ha avuto riverberi fino ai giorni del protagonista Eren Jaeger e degli altri. Manca poco al finale di una storia che ha tenuto più generazioni incollate agli schermi e alle pagine, e i prossimi episodi diventano sempre più fondamentali.

Mentre si attende l'uscita di Attack on Titan 4x22, in arrivo domenica 13 febbraio 2022 e che segnerà l'avanzata dei giganti colossali dopo che Eren Jaeger ha attivato il suo potere, ci sono già notizie sugli episodi successivi che arriveranno nelle ultime due settimane di febbraio. Mentre l'episodio del 20 febbraio aveva già un titolo, "Tramonto", adesso è il turno di scoprire cosa c'è in serbo per Attack on Titan 4x24.

L'episodio arriverà li 27 febbraio 2022 e sarà l'83° complessivo de L'Attacco dei Giganti. Attack on Titan 4x24 si intitolerà "Orgoglio", stesso titolo del capitolo 126 del manga e che quindi conterrà sicuramente quegli avvenimenti. In che direzione si muoveranno le cose? Eren Jaeger troverà una strenua difesa davanti oppure ci sarà chi lo aiuterà a portare a termine il suo genocidio? Per saperlo, collegatevi ogni domenica sera su Crunchyroll, servizio di streaming che porta gli episodi ufficiali sottotitolati in italiano.