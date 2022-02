Attack on Titan 4x24, trailer e data di uscita: l'orgoglio in gioco

Il mondo si trova in una situazione delicatissima, col rischio di un'estinzione sempre imminente. Il colpo di scena con Eren protagonista ha distrutto tutte le convinzioni che avevano i suoi amici, i suoi nemici e i suoi - finti - alleati. Adesso in Attack on Titan stagione 4 stanno venendo tutti i nodi al pettine.

La difesa di Shiganshina ha avuto successo, con la liberazione da tutti i giganti trasformati da Zeke Jaeger. Ora però ci sono tante problematiche impellenti da risolvere. Innanzitutto, la situazione dell'armata jaegerista guidata da Floch, con Jean che ha assistito impotente alle azioni del suo vecchio compagno. Dall'altra, c'è Connie che vuole usare Falco per ritrasformare la madre in umana, con Armin e Gabi contro questa scelta.

Il trailer di Attack on Titan 4x24 conferma il titolo "Orgoglio" già trapelato in passato, con vari scenari che vengono esplorati. Jean e Mikasa sono rimasti a Shiganshina e stanno passando la notte a riflettere, mentre Connie continua a cavalcare verso est con Falco. Armin e Gabi non si danno per vinti e si mettono al galoppo nel tentativo di raggiungere i due.

Si intravede anche Armin in azione col dispositivo di manovra tridimensionale, cosa sarà costretto a fare per salvare Falco dal gesto di Connie, che gli punta la spada al collo? Attack on Titan 4x24 debutterà su Crunchyroll domenica 27 febbraio 2022.