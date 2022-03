Attack on Titan 4x25 è su Crunchyroll: una notte di racconti tra ricordi e rancore

Prosegue la narrazione della Final Season di Attack on Titan dove la maggior parte dei personaggi deve fare i conti con la nuova, devastante, realtà creata da Eren Jaeger in seguito all’incontro con suo fratello Zeke e Ymir nel Sentiero. Le prime alleanze hanno fatto le loro mosse nell’episodio 4x25, ora disponibile sulla piattaforma Crunchyroll.

Dal titolo “La Notte della Fine” la puntata si svolge quasi unicamente attorno ad un falò, con i membri del Corpo di Ricerca Mikasa, Armin, Jean e Connie, e gli eldiani con cui hanno stretto una dubbia alleanza, tra cui si trovano i loro vecchi compagni Reiner e Annie, e i più giovani Gabi e Falco. Senza un obiettivo ben definito, iniziano le prime discussioni, con Annie che chiede a Mikasa e gli altri se sono in grado di uccidere Eren e fermare questo genocidio, idea espressa poco prima da Hanji.

La Ackerman risponde che la violenza non è l’unica soluzione, e nonostante cerchi di trovare un punto d’incontro, la minaccia di morte di Annie accende la situazione. Poco dopo la conversazione passa al Gigante Carro, Pieck, la quale rivela a tutti parte della vera storia di Yelena, di come si sia inventata una storia fantastica per salvare il mondo dopo la profonda delusione ricevuta da Marley.

Per distogliere l’attenzione da sé stessa, Yelena però ricorda, come un fulmine a ciel sereno, la morte di Marco Bodt, caro amico di Jean, che aveva capito quanto potenziale avesse il compagno, e che sfortunatamente aveva ascoltato una conversazione tra Reiner e Berthold anni prima. In quello scambio i due avevano discusso del loro piano per far breccia nel Wall Maria, rivelando indirettamente di essere dei Giganti. Ciò aveva portato all’uccisione di Marco. Raccontando come sono andate le cose, e palesando la sua vigliaccheria, Reiner viene aggredito da Jean, per poi essere difeso da Gabi.

La giovane Braun subisce un colpo da Jean, e cerca di far tornare la conversazione su un piano diplomatico, chiedendogli aiuto per fermare il Rumbling e la distruzione del mondo. Il mattino seguente la squadra avanza, più coesa di 24 ore prima, ma mentre procedono arriva il Gigante Carro per avvertirli: gli Jaegeristi hanno preso il controllo del porto arrivando prima di loro e sono pronti a fronteggiare qualsiasi attacco nemico. Per finire vi lasciamo al titolo dell'episodio 4x27, e ricordiamo che la seconda e la terza stagione di Attack on Titan sono su Crunchyroll.