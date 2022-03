Attack on Titan 4x25: trailer per il prossimo episodio con l'inizio della fine

Inizia marzo e, con esso, si inizia anche l'ultima fase di Attack on Titan 4 parte 2. In attesa di sapere se la storia di Eren finirà con un film, mancano pochi episodi per concludere questa fase. Dopo lo scatenamento dei giganti colossali, adesso c'è qualcuno che cerca di cambiare le carte in tavola.

I vecchi membri dell'Armata Ricognitiva hanno deciso di tentare di fermare Eren da questo genocidio che distruggerà l'intero pianeta. Ma non sono soli, dato che anche Hange e Levi sono in azione, in combutta con Magath e Pieck di Marley. Ormai i protagonisti di Attack on Titan hanno deciso da che parte stare, ma non tutto sarà così semplice da portare avanti.

Il piano è riuscito, ma Attack on Titan 4x25 sarà un episodio che porterà ancora qualche contrasto tra le due fazioni. Marley ed Eldia si odiano ancora e molto farà la notte intorno al fuoco che sarà protagonista di "La notte della fine". Un episodio notturno dove il gruppetto di salvatori del mondo si metterà a discutere intorno a un fuoco, a che soluzione arriveranno? Il trailer di Attack on Titan 4x25 disponibile in calce alla notizia rende ben chiara la situazione.

Attack on Titan 4x25 sarà disponibile su Crunchyroll domenica 6 marzo 2022.