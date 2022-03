Attack On Titan 4x26, anche la brutalità di QUEL Gigante è tornata

La quarta e ultima stagione di Attack On Titan si sta avvicinando velocemente agli episodi finali della serie, e Mikasa e gli altri si stanno preparando per il conflitto finale con il Gigante Fondatore. Nel processo hanno dovuto stringere una sorprendente alleanza con i possessori dei Giganti di Marley.

Il grande ritorno di Annie in Attack On Titan 4x22 è stato uno dei momenti principali della quarta e ultima stagione, e mentre il suo ritorno ha già scosso le carte in tavola permettendo al personaggio di offrire la sua prospettiva per la prima volta, ci sono anche altre ragioni per essere entusiasti del suo ritorno.

Principalmente significa che vedremo di nuovo la sua forma di Gigante Femmina dopo nove lunghi anni dall'ultima volta che l'anime ha avuto il Gigante come parte di una battaglia importante. Potete guardare il ritorno della brutalità del Gigante di Annie nell'ultimo episodio più sotto.

Attack On Titan 4x26 ha riportato la forma del Gigante Femmina di Annie in azione nei momenti finali dell'episodio, ma è passato molto tempo dall'ultima volta che ha fatto parte della serie. La sua ultima apparizione nell'anime risale all'episodio 25 della prima stagione, "Le Mura: Attacco a sorpresa a Stohess: Parte 3".

Al termine del suo arco narrativo si era ritirata nel suo bozzolo di cristallo, fino a quando Eren ha attivato il potere del Gigante Fondatore che l'ha liberata dalla sua auto-prigionia e riportata nell'anime. L'episodio è andato in onda per la prima volta nel 2013 in Giappone, e quindi i fan sono sicuramente entusiasti di questo grande ritorno.

Non c'è tempo per festeggiare, però, dato che il franchise si sta preparando a concludere la sua stagione finale tra un paio di episodi. Ci sono ancora molte domande che necessitano di una risposta e un'enorme battaglia finale, quindi ci sono ancora molti fan che sperano di vedere l'anime continuare nonostante il suo imminente finale.

Ma voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto rivedere il Gigante Femmina nell'anime dopo quasi dieci anni? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.