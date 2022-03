Attack on Titan 4x26 è su Crunchyroll: una battaglia tra tradimenti e colpi di pistola

Il devastante e distruttivo piano attuato da Eren sembra procedere senza alcun impedimento, anche grazie al forte sostegno che sta ricevendo dagli Jaegeristi, pronti a seminare morte. Vediamo come hanno agito i protagonisti nell’episodio 4x26 di Attack on Titan, ora disponibile su Crunchyroll.

Dal titolo “Traditori”, la puntata parte con Hanji e Magath impegnati a scrutare da lontano la situazione al porto, strettamente sorvegliato dagli Jaegeristi, i quali tengono anche sotto scacco l’ambasciatrice Azumabito. È proprio questo che viene compreso da Hanji, quando l’inquadratura si sposta verso l’alto: sta per arrivare una tempesta.

La riunione di poco dopo della stravagante alleanza dei protagonisti, serve per mettere a punto un piano. Sebbene la situazione si accenda quando Magath minaccia di uccidere Yelena per conoscere la posizione di Eren, l’incontro sembra concludersi con unanimità volta a sfruttare i poteri di Pieck, Annie e Reiner per poter raggiungere con l’aeronave i Giganti Colossali, probabilmente già arrivati sulle coste di Marley.

Intanto Azumabito continua a resistere e a rimanere impassibile di fronte alla morte dei suoi uomini, ordinata da Floch, che viene interrotto dalle urla di Armin. Arlert cerca infatti di far credere di stare ancora dalla loro parte, dicendo di aver seguito il Gigante Carro, da poco entrato in mare. Sollecitando il compagno ad usare la aeronave per raggiungerlo, Armin e Connie corrono al molo, dove vengono fermati perché considerati dei traditori il cui vero intento è fermare il Rumbling.

Mentre Floch ragiona sul da farsi, arriva in scena Mikasa, grazie alla quale riescono a salvarsi sia Azumabito che molti dei suoi uomini, che le offrono riparo. Sfortunatamente Floch riesce a fuggire e ad avvisare tutti dell’attacco a sorpresa di Mikasa, Armin e Connie. La scena si sposta nuovamente al molo, dove Daz è visivamente provato, e Samuel spara tre colpi ad Armin, chiedendo al compagno di far saltare in aria l’aeronave.

È qui che entrano in azione Annie e Reiner, i quali una volta superato Floch con i dispositivi di manovra tridimensionale, si trasformano nel Gigante Femmina e nel Gigante Corazzato. L’episodio si conclude col tentativo da parte del ferito Armin di fermare la distruzione dell'aeronave, e con la morte di Daz e Samuel per mano di Connie. Vi lasciamo infine al titolo dell'episodio 4x27 di Attack on Titan, e alle dure considerazioni del creatore di Gundam sulla serie di Isayama.