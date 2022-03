Attack On Titan 4x26: tradire i propri amici, ora anche gli eroi sanno cosa si prova

La quarta e ultima stagione di Attack On Titan raggiungerà la sua fine tra un paio di episodi, e l'epilogo finale dell'anime è ora più chiaro che mai, dato che i membri del Corpo di Ricerca si sono alleati con alcuni nuovi sorprendenti alleati per abbattere in qualche modo il Gigante Fondatore di Eren Jeager.

Questo ha messo alla prova i personaggi più che mai, dato che il Corpo di Ricerca sta ora agendo contro l'interesse del paese che una volta ha combattuto per salvare. Dato che Connie, Armin e gli altri hanno formato un nuovo gruppo per fermare il Boato, sono ora costretti ad affrontare gli ex amici e alleati che ora combattono per gli Jeageristi.

Questo significa che Armin e Connie sono stati costretti a ricoprire lo stesso ruolo che un tempo aveva svolto Reiner e questo ha portato a uno spargimento di sangue che li ha resi traditori di coloro al cui fianco avevano combattuto.

Attack on Titan 4x26 vede il nuovo gruppo fare un ulteriore passo nel loro piano per affrontare in qualche modo il Gigante Fondatore, ed è subito evidente che avranno bisogno di uccidere i loro ex amici per poterlo fare. Armin e gli altri devono fare i conti con la situazione e quindi lottare con l'idea che saranno costretti a uccidere i loro ex amici. Man mano che la lotta contro Eren continuerà, la situazione diventerà ancora più complicata perché saranno costretti a fare scelte ancora più difficili.

È lo stesso tipo di situazione in cui Reiner è stato costretto all'inizio della serie, e mentre lui è sempre stato un traditore di Eldia, Connie, Armin e gli altri hanno dovuto affrontare i loro amici per la prima volta. È certamente una svolta diversa da quella che ci si aspettava, e, anche se Reiner rimane lontano dal redimersi per i crimini di guerra che ha commesso in nome di Marley, sta dimostrando che nessun personaggio in questa serie ha veramente le mani pulite.

Cosa ne pensate? Come vi sentite a proposito di questo capovolgimento nell'ultimo episodio? Cosa ne pensate della stagione finale di Attack on Titan che si concluderà così presto? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete guardare gli episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.