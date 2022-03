Attack on Titan 4x26: trailer e data di uscita per un nuovo inizio tra tradimento e dolore

L'odio profondo che ha diviso Eldia e Marley per secoli e secoli ha portato alla situazione attuale, con il mondo sull'orlo della fine. Eren non si fermerà davanti a nulla e pertanto sono gli altri personaggi di Attack on Titan a doversi fare carico di una responsabilità enorme, mettendosi alle spalle tutti i dolorosi rancori.

La notte della fine di Attack on Titan 4x25 ha visto infatti la fazione di Armin e la fazione di Marley in collaborazione per fermare il Boato della Terra, bloccando così le intenzioni di Eren. Non sarà semplice, dato che dovranno trovare mezzi e modi per raggiungerlo e arrestare l'avanzata del suo potere supremo.

Come spiega il trailer di Attack on Titan 4x26, il primo passo è quello di raggiungere una vicina base militare con un porto dal quale rubare una nave per raggiungere il continente di Marley, dove è ormai arrivata la marcia. La zona è presidiata dai fedelissimi di Eren e Floch, quindi Armin e gli altri non possono agire rivelando immediatamente le loro intenzioni. Come faranno Armin e Connie a ottenere ciò che gli serve?

Attack on Titan 4x26 si intitola "Traditori" e arriverà su Crunchyroll domenica 13 marzo 2022. Intanto è già noto il titolo di Attack on Titan 4x27.