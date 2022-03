Attack on Titan 4x27 è su Crunchyroll: freddezza e morte in una battaglia contro il tempo

La conclusione della Final Season di Attack on Titan si avvicina. Il piano di Eren avanza rapidamente e i protagonisti continuano ad essere ostacolati dagli Jaegeristi, coi quali hanno dato inizio ad una battaglia senza esclusioni di colpi e spettacolari colpi di scena, tornati anche nell’ episodio 4x27, disponibile sulla piattaforma Crunchyroll.

Dal titolo “Retrospettiva” la puntata si apre immediatamente con una dura realtà: per accumulare abbastanza combustibile da far volare l’aeronave sarà necessario aspettare un giorno, o una dozzina di ore se le cose andranno per il verso giusto. Considerando la velocità alla quale avanzano i Giganti Colossali, in quel lasso di tempo per Liberio sarà troppo tardi.

Il piano è quindi raggiungere via mare un hangar, di proprietà di Azumabito, nella città marleyana di Odhina, al sud della regione, dove sarà possibile rifornire l’aeronave. Dopo aver definito questa strategia, la scena si sposta alla battaglia tra Annie e Reiner, trasformati in Giganti, e gli Jaegeristi. In una sequenza ricca di azione, la perfetta collaborazione tra Mikasa e compagni e i due Giganti eldiani, permette loro di ottenere grande vantaggio con la squadra di Floch.

Intanto i rinforzi degli Jaegeristi stanno arrivando, e Falco corre verso il campo di battaglia, deciso ad intervenire trasformandosi a sua volta. Fortunatamente il treno viene deragliato grazie ad un’esplosione causata da non si sa chi, e nonostante questo gli avversari non demordono e feriscono gravemente i due Giganti avversari, tagliando la testa al Gigante Femmina, che poco prima aveva perso una mano. Nel frattempo Connie, reagendo all’omicidio di due dei suoi vecchi compagni, è tornato in azione, e con una sequenza qualitativamente straordinaria, si scatena uccidendo altri Jaegeristi.

La squadra è consapevole di una cosa: se esitano non riusciranno mai a fermare il Rumbling. Quando la situazione sembra essere ormai a favore dei protagonisti, Falco rivela agli spettatori la sua versione del Gigante Mascella, sfidando direttamente Floch, che lancia verso la nave una delle lance fulmine, venendo colpito a mezz’aria da un colpo di fucile di Gabi.

La brutalità di Mikasa mette la parola fine alla battaglia. Poco dopo Falco assale il Gigante Carro, Piece, perdendo totalmente il controllo, ma viene rapidamente annichilito da Magath. Il resto della squadra sale a bordo, e legando l’aeronave partono. Magath ha deciso di rimanere al porto, difendendoli da possibili interventi, e viene raggiunto sulla banchina da Shadis, artefice dell’attacco al treno degli Jaegeristi. I due sono d’accordo sull’attirare i nemici rimasti su una delle navi rubate a Marley. I due si presentano nei loro ultimi istanti, prima di far saltare in aria l’imbarcazione eliminando la minaccia degli Jaegeristi lì presenti.

Nella scena conclusiva vediamo una Annie disperata per il destino di Liberio, e decisa perciò a non combattere più. La ragazza prega Mikasa di uccidere Eren. Ricordiamo che l’episodio 4x28 di Attack on Titan verrà pubblicato il 3 aprile 2022 anziché la prossima settimana, e sarà l’ultimo della Final Season.