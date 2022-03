Attack on Titan 4x27: siamo di fronte alla miglior sequenza di combattimento?

L’episodio 4x27 di Attack on Titan, penultimo dell’acclamata Final Season prodotta dallo studio MAPPA, è stato caratterizzato da una serie di eventi fondamentali per quanto riguarda il piano dei protagonisti, intenti a cercare di fermare l’avanzata del Rumbling, e ricco di azione, con una delle sequenze più spettacolari dell’opera.

L’escalation della serie firmata da Hajime Isayama, e brillantemente trasposta prima da WiT Studio e ora da MAPPA, ha portato a sviluppi a dir poco drammatici, con battaglie e scontri violenti e sanguinosi, molti dei quali sono stati adattati in maniera magistrale e spettacolare. In particolare la Final Season continua a sorprendere sotto questo punto di vista, in quanto dopo l’episodio 4x19, considerato da molti il migliore, il penultimo, dal titolo “Retrospettiva” si è distinto per due sequenze straordinarie.

La prima riguarda lo scontro tra protagonisti e jaegeristi, con la partecipazione di Annie e Reiner nelle loro rispettive forme da Giganti, e soprattutto la brutale e frenetica scena in cui Mikasa compie un massacro, rimanendo poi ferma sotto la pioggia di sangue dei suoi vecchi alleati. Un susseguirsi di rapidi spostamenti aerei, tagli, e squarci che mostrano una precisione e una tecnica incredibili, raggiungibili unicamente da Mikasa e forse da Levi.

La seconda sequenza riguarda invece l’entrata sul campo di battaglia di Falco come Gigante Mascella. Oltre alla sorpresa nel vedere la prima volta la sua versione del Gigante, la spettacolarità della scena si ritrova poco dopo, quando Floch, riuscito a superare il ragazzo, tenta di far esplodere la nave con un’ultima lancia fulmine, prima di essere colpito dall’infallibile Gabi. Ad impreziosire tali momenti è stata anche la scelta di un’ottima colonna sonora. È difficile stabilire quale sia la migliore sequenza di combattimento della serie, per questo vogliamo sapere cosa ne pensate, ditecelo lasciando un commento qui sotto.