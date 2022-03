Attack on Titan 4x27: il nuovo Gigante Mascella fa il suo spettacolare esordio

La seconda parte della stagione finale di Attack On Titan si concluderà molto presto con il resto delle serie anime della stagione invernale del 2022, e così la serie sta gettando le basi per la battaglia finale del franchise.

Con gli utilizzatori del potere dei Giganti che si stanno unendo per contrastare il Gigante Fondatore di Eren Jeager, l'ultimo di questi ha debuttato nella serie per la prima volta nell'ultimo episodio (trovate qui la recensione di Attack On Titan 4x27). La seconda parte della stagione finale di Attack On Titan ha mostrato un particolare focus su Falco, che, dopo aver inconsapevolmente ingerito il fluido spinale di Zeke, è stato condannato a diventare un Gigante.

In seguito, il sacrificio di suo fratello e dell'ex utilizzatore del Gigante Mascella, Porco Galliard, ha permesso a Falco di tornare umano con un nuovo enorme potere: ha ereditato lui stesso il potere del Gigante Mascella. L'ultimo episodio della serie ha finalmente visto Falco attivare questo potere, mostrando al pubblico un nuovo tipo di design per il Gigante. Potete guardarlo nel post più sotto.

E' chiaro fin da subito che la versione da Gigante di Falco è estremamente diversa dalle altre. Prima di tutto, non ha un controllo adeguato sul potere (il che ha senso visto che è la prima volta che deve usarlo), in secondo luogo il suo aspetto è molto animalesco e ricalca l'estetica di un volatile, con la mascella che è ricoperta da un enorme becco.

L'ultima cosa di cui l'umanità ha bisogno in questo momento però è di un Gigante fuori controllo. Se questo nuovo potere di Falco sembra essere un potente contributo in questa lotta, dovrà usarlo in modo intelligente per arrivare al gran finale. Quale sarà questo finale è certamente ancora in dubbio, ma cosa ne pensate di queste ultime puntate?

Vi piace la versione di Falco del Gigante Mascella? Che ruolo sperate abbia nel finale? Fateci pure sapere i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. Potete guardare Attack On Titan 4x27 su Crunchyroll.