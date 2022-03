Attack On Titan 4x27, Mikasa è inarrestabile, mai visto un massacro del genere

Studio MAPPA ha guidato Attack On Titan al suo apice, e i fan sanno che la quarta stagione non ha nemmeno raggiunto il suo culmine. Eppure, le cose si stanno scaldando, e l'ultimo episodio dell'anime lo ha reso abbondantemente chiaro grazie a Mikasa.

I fan sono ancora sconvolti dal suo massacro in solitaria, e per la prima volta, abbiamo potuto vedere Mikasa dare il meglio di sé senza nessuno che la trattenesse. I fan sono ancora scossi dal suo massacro, ed è facile capire il perché. Se siete in pari con la quarta stagione, saprete che Mikasa ha appena dimostrato quanto sia forte quando non c'è nessuno a trattenerla. E onestamente, Eren dovrebbe tremare nascosto all'interno del Gigante Fondatore in questo momento.

Come potete vedere più sotto, Internet è ancora in fermento per Mikasa e la sua grande battaglia nel nuovo episodio di Attack On Titan 4. La situazione si è trasformata per la soldatessa quando ha chiarito che si sarebbe messa contro gli Jeageristi per fermare Eren. Questo significa che molti dei suoi ex alleati si sono rivoltati contro di lei perché hanno scelto di sostenere la posizione di Eren. E per questo, è stata costretta a ucciderli.

Il fattore tempo era essenziale in questo episodio e quando diciamo che Mikasa ha portato a termine il lavoro velocemente, intendiamo che ha ucciso soldati su soldati uno dietro l'altro. La giovane ha anche fatto piovere letteralmente sangue a un certo punto. Questo tipo di ferocia non sembra appartenere alla Mikasa di tutti i giorni, ma non c'è più nulla che la trattenga attualmente. Il tradimento di Eren grava pesantemente sulle sue spalle, e Mikasa ucciderà chiunque cerchi di impedirle di fermarlo.

Cosa ne pensate del massacro di Mikasa? Vi aspettavate che Attack On Titan 4 mostrasse l'eroina in questo modo? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto mentre vi ricordiamo che la puntata 27 di Attack On Titan 4 è disponibile su Crunchyroll.