Attack on Titan 4x27 trailer e data di uscita: un peccato mortale

La notte di Attack on Titan 4x25, dove si sono riuniti gli esponenti delle fazioni di Eldia e Marley che vogliono salvare il mondo, ha segnato un cambio di passo nella prospettiva della storia. Adesso Jean, Armin e Mikasa lavorano al fianco di Pieck, Reiner, Gabi, Falco e Annie per tentare di fermare Eren e il suo piano omicida.

Per farlo però era necessario ottenere dei mezzi di trasporto come una nave e un idrovolante, costringendo tutti ad affrontare l'armata jaegerista che ha preso controllo del porto. Così Attack on Titan 4x26 si è sviluppato tra tradimento e morte, portando Armin e Connie a uccidere due commilitoni. La battaglia è cominciata e potrà solo essere versato altro sangue.

Il trailer di Attack on Titan 4x27 non lascia spazio a dubbi: lo scontro continuerà e sarà ancora più sanguinario di prima. Annie, Reiner e Mikasa continuano a combattere contro gli jaegeristi capitanati da Floch, mentre gli ingegneri di Hizuru sono al sicuro insieme ad Hange e Magath. L'episodio si intitolerà "Retrospettiva" e verrà pubblicato su Crunchyroll domenica 20 marzo 2022. Questo sarà il penultimo episodio della quarta e ultima stagione di Attack on Titan, in attesa di eventuali notizie su un futuro film o su una ulteriore terza parte dell'anime.