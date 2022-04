Attack on Titan 4x28: un artwork ufficiale per celebrare la fine della seconda parte

Mentre si diffonde la delusione generale nei confronti dell’annuncio di una terza parte della Final Season di Attack on Titan, fissata per un generico 2023, lo studio MAPPA ha celebrato la distruttiva conclusione della seconda parte con una fantastica illustrazione dedicata a Eren Jaeger e agli altri personaggi principali della serie.

La disperata avanzata via mare da parte del gruppo di Armin e Mikasa per fermare il Rumbling, si sta è, almeno per ora, rivelata un fallimento. Le ultime sequenze dell’episodio 4x28, e la key visual che ha ufficializzato la terza parte della stagione finale, hanno infatti confermato la distruzione delle città costiere di Marley, travolte dalla terribile marcia dei Giganti Colossali.

Gli appassionati dovranno attendere diversi mesi prima di avere risposta alle numerose domande e questioni lasciate in sospeso, ma per alleggerire l’attesa e il recente annuncio, l’animatore Takashi Kojima ha condiviso con loro l’illustrazione che potete vedere in fondo alla pagina. Eren è rappresentato al centro, con alle spalle Mikasa, Armin, Historia, Reiner, Jean e Connie, i personaggi dai quali dipende il futuro dell’umanità.

Infine vi lasciamo scoprire quali capitoli adatterà l’ultima tranche di episodi di Attack on Titan, e al nostro video dedicato alla gestione produttiva da parte di MAPPA.