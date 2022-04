Attack on Titan 4x28 è su Crunchyroll: l'alba dell'umanità nel finale della seconda parte

Mentre la notizia dell’arrivo nel 2023 di una terza parte della Final Season di Attack on Titan sta facendo discutere all’interno della community, la seconda parte si è conclusa con la pubblicazione dell’episodio 4x28, caratterizzato da un titolo emblematico, “L’Alba dell’Umanità” e una serie di eventi a dir poco devastanti.

Il flashback che apre la puntata ci riporta all’arrivo nella nazione di Marley di Eren, Armin, Mikasa, Levi e del resto del gruppo di protagonisti. Tra siparietti comici legati al loro primo contatto con una società tecnologicamente avanzata, tanto da paragonare un’automobile ad una mucca, o da rimanere sconvolti dal gelato, fino ad un’importante conversazione tra Eren e Mikasa la parte iniziale si svolge in un clima di tranquillità e festosità, sensazioni quasi perennemente assenti dall’opera di Isayama.

Sfortunatamente subentrano gli affari della nazione e il rapporto tra Marley e Paradis, ai quali Eren decide di reagire allontanandosi dal suo gruppo, e lasciando una semplice lettera dove ammette di voler seguire suo fratello Zeke. Una rapida sequenza che mostra Mikasa con la nuova uniforme, e la struggente morte di Sasha, riporta gli spettatori nel presente, dove la Ackerman ripensa alla conversazione con Eren, e cosa sarebbe successo se avesse risposto in modo diverso da “Famiglia” alla domanda “Cosa sono per te?”.

Jaeger aveva anche parlato direttamente con Historia, dicendole di voler in qualche modo azzerare la storia del mondo e dare inizio ad una nuova umanità, questo per fermare l’odio tra le nazioni. Comprendiamo anche come Eren si sia effettivamente tagliato la ga mba da solo, per allontanarsi dai suoi amici e consentire loro di vivere un’esistenza serena.

La scena si sposta nuovamente al presente, dove Marley ha già schierato le migliori difese in mare, centinaia se non migliaia di navi pronte a far fuoco contro il Rumbling. La marcia dei Giganti Colossali risulta però inarrestabile e tra esplosioni e morti avanzano, quando l’inquadratura si sposta verso l’alto. Sono sovrastati da un’enorme figura che si rivela essere il Gigante d’Attacco: Eren ribadisce il suo desiderio di sterminio totale dei popoli al di fuori delle mura.