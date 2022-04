Attack on Titan 4x28, l'incontro tra Levi e il clown ha scatenato le reazioni dei fan

In calce alla notizia vi lasciamo le più belle reazioni dei fan alla scena di Levi e il clown, già votata come una delle migliori di Attack on Titan 4.

Nei primi minuti di Attack on Titan 4x28 abbiamo visto i soldati del Corpo di Ricerca calcare per la prima volta il suolo della nazione di Marley . Nella città portuale in cui si trovano, Eren e compagni vedono per la prima volta un'automobile e riescono anche ad assaggiare il gelato, pietanza impossibile da trovare nell' isola di Paradis .

La seconda parte della quarta stagione di Attack on Titan si è conclusa domenica con l'episodio 28, disponibile con i sottotitoli in italiano su Crunchyroll. La puntata ha lasciato tutti gli spettatori con il fiato sospeso grazie a un grande cliffhanger finale, che lascia alla terza parte di Attack on Titan 4 un'immensa responsabilità .

Levi with a Titan: 😐

Levi with a clown: 😨 pic.twitter.com/V2biPpU3mA — Attack on Titan (@AoTJewels) April 5, 2022