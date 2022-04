Attack On Titan 4x28, Levi sorpreso da un individuo molto singolare

La seconda parte di Attack On Titan - The Final Season si è conclusa la scorsa domenica con l'episodio 28. In esso è stata fatta luce su alcuni momenti del passato, mentre nel presente incombe un'ombra gigantesca sul futuro dell'umanità. Lo Studio MAPPA, a fine puntata, ha reso ufficiale la terza parte della Final Season di Attack On Titan.

Nella prima parte dell'episodio 4x28 abbiamo visto la prima visita dei soldati del Corpo di Ricerca alla nazione di Marley. Eren, Mikasa, Armin, Jean e tutti gli altri sono rimasti molto sorpresi dalla terra a loro sconosciuta, sia dal loro cibo che dai loro costumi. Guidati da Onyankopon, i protagonisti si sono concessi un giro turistico per la città marittima in cui si trovano.

Tra un assaggio e una nuova scoperta, Ad un certo punto Levi viene sorpreso da un clown, in una scena che assume un contorno a dir poco inquietante. Come possiamo vedere nel tweet di @AoTWiki, un uomo vestito da clown cerca di vendere al capitano una caramella, con quest'ultimo che non si accorge delle parole del commerciante. Il clown si avvicina poi a Levi e sussurra al suo orecchio "Sto parlando con te", con il momento in questione reso da Studio MAPPA quasi da film horror.

Un omaggio a Pennywise, il pagliaccio più famoso del mondo? Impossibile dirlo, ma siamo sicuri che con la parte 2 di Attack On Titan - The Final Season Studio MAPPA abbia fatto centro anche grazie a scene come questa, dei mezzi easter egg che i fan hanno apprezzato molto.