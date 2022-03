Attack on Titan 4x28: trailer e data di uscita dell'ultimo episodio della stagione

Crunchyroll è stato il teatro della seconda parte dell'ultima stagione di Attack on Titan. Studio MAPPA ha realizzato altri 12 episodi, che si aggiungono ai 16 della prima parte andati in onda tra fine 2020 e inizio 2021. Prima di vedere gli eventi finali con - forse - il film conclusivo tra alcuni mesi, c'è un altro episodio da guardare.

Il finale di Attack on Titan 4x27 disponibile su Crunchyroll da domenica 20 marzo con sottotitoli in italiano ha lasciato poi spazio al trailer dell'ultimo episodio. La battaglia al porto sta volgendo al termine, con l'esplosione della nave provocata da Magath e Shadis che mette in grave dubbio l'inseguimento delle forze jaegeriste ai danni dei protagonisti di Attack on Titan, ora liberi di prepararsi per l'ultima parte.

Il trailer di Attack on Titan 4x28 non mostra però cosa succederà nel prossimo episodio. Studio MAPPA ha deciso di lasciare un alone di mistero e di inserire solo immagini vecchie, con Eren ancora bendato durante alcune parti dei suoi discorsi con Zeke. Eren è il protagonista di questo video, e quindi è probabilissimo che sarà lui a tirare le fila dell'ultimo episodio della serie. Anche la sinossi di Attack on Titan 4x28 conferma che "L'alba dell'umanità" si concentrerà su di lui.

L'ultimo episodio Attack on Titan 4x28 andrà in onda il 3 aprile in Giappone, saltando così una settimana.