Attack on Titan, 5 motivi per cui il finale è assolutamente giusto

Non sempre i finali delle opere che hanno segnato il proprio medium riescono a soddisfare tutti, ma oggi vogliamo scegliere cinque motivi per cui, secondo noi, il finale di Attack on Titan è coerente e giusto con il prodotto di Hajime Isayama.

Intanto chiude alla perfezione il cambiamento di Eren e il suo passaggio da eroe a villain, dando un senso all'evoluzione del personaggio e a come Isayama ha voluto farcelo amare e odiare allo stesso tempo. Ci chiedevamo infatti se l'evoluzione di Eren in Attack on Titan è coerente o forzata.

Dopo anni e anni di sofferenze, morte e devastazione il finale di Attack on Titan ha portato un po' di pace al mondo, dando un minimo di speranza per un futuro migliore nonostante i grossi sacrifici fatti da tutti i personaggi.

Il collegamento tra Mikasa e Ymir è perfetto per chiudere il rapporto tra il mondo e i Giganti, un rapporto morboso e tossico che ha portato soltanto sofferenza al mondo intero.

C'è poi quello che Eren andava ripetendo fin dall'inizio dell'opera, cioè l'uccisione di tutti i Giganti. Azione che riesce a compiere davvero, sebbene non come ci potessimo aspettare, eppure in maniera coerente rispetto ai temi dell'opera.

E infine il vero libero arbitrio dato a tutti tramite il sacrificio di Eren: non essendoci più persone che possono vedere il futuro non si potrà più predeterminare gli eventi e manipolare le altre persone.

E voi siete d'accordo con questi cinque motivi? Anche secondo voi il finale di Attack on Titan è perfetto? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a 5 momenti in cui lo Studio Mappa si è superato in Attack on Titan.