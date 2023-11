Attack on Titan: i 5 personaggi più odiati della serie dopo il finale dell'anime

Attack on Titan ci ha accompagnato dal 2009, anno in cui il manga ha fatto il suo esordio su Bessatsu Shonen Magazine, fino al 2023, quando solamente poche settimane fa Studio MAPPA ha completato l'adattamento animato. La Stagione 4 di Attack on Titan è stata una bomba, ricca di sviluppi emotivi che ci hanno portato a odiare alcuni protagonisti.

Il successo di Attack on Titan deriva dalla scrittura meravigliosa di Hajime Isayama, autore in grado di creare personaggi controversi, eroici, misteriosi e mai banali che con il loro comportamento sono stati amati, oppure addirittura odiati dal fandom. Con il finale della serie ancora nel cuore, ecco quali sono i 5 personaggi più odiati di Attack on Titan.

All'inizio della serie non odiare Reiner e Bertholdt è impossibile. I due hanno tradito la fiducia dell'Armata Ricognitiva rivelando parzialmente la loro vera identità. Reiner e Bertholdt, alias il Gigante Corazzato e il Gigante Colossale, sono la causa della distruzione di Shiganshina, del Wall Maria e della morte di centinaia di migliaia di civili innocenti.

Personaggio odiato dal fandom di Attack on Titan è Zeke Jaeger, il detentore del Gigante Bestia e comandante dell'Unità Guerrieri di Marley. L'astio dei fan è innanzitutto provocato dal flashback sul personaggio, che da bambino tradì i suoi genitori consegnandoli all'autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, è lui ad uccidere il Comandante Erwin Smith e tanti altri personaggi amatissimi dell'Armata Ricognitiva.

Protagonista della storia, Eren fa quello che nessun protagonista shonen ha mai fatto. Egli diviene infatti il villain di Attack on Titan. Anche se solo per il bene dei suoi amati amici Mikasa e Armin, Eren è il responsabile del genocidio di oltre l'80% della popolazione mondiale. Odiarlo è più che lecito, soprattutto perché le sue vere ragioni vengono rivelate solo all'ultimo.

Nel finale di Attack on Titan entrano in gioco diversi nuovi personaggi, tra cui Yelena. Responsabile del movimento anti-marleyano arrivata a Paradis per risollevare Eldia, è spietata verso coloro i quali intendono ostacolare il piano di Zeke. Yelena non mostra alcun rimorso per i suoi atti spietati e la sua incrollabile convinzione nei confronti di Zeke la rendono una delle più odiate.

Più odiato del finale di Attack on Titan è Floch Forster, il quale si trasforma in un mostro spietato che idolatra Eren e la rivoluzione degli Jaegeristi. Il suo senso di superiorità e i crimini commessi fanno di lui una persona aberrante.