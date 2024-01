Attack on Titan, le 5 scene meglio animate da MAPPA

Adattare un manga ricco di azione e creature enormi come Attack on Titan rappresenta una grande sfida per qualunque studio d’animazione, ma grazie al lavoro di WiT e MAPPA gli appassionati hanno potuto seguire la storia di Eren attraverso un anime di indiscutibile qualità, ma quali sono state le scene animate meglio? Scopriamo in questa top 5.

Partiamo da una sequenza che sarà rimasta impressa nella memoria di chi ha apprezzato il lavoro di WiT Studio durante la prima stagione, uscita nel 2013. Stiamo parlando di quando Eren si trasforma nel gigante d’attacco per bloccare i cancelli di Trost con un masso enorme. Aiutato dai suoi compagni, che abbattono i Giganti in sequenze fluide e rapidissime, il protagonista riesce nell’incredibile impresa con una traccia della colonna sonora che riesce a rendere tutto più emozionante.

Arriviamo alla seconda stagione e al momento di affrontare la dura realtà: Reiner e Bertholdt sono in realtà il Gigante Corazzato e il Gigante Colossale, e quindi traditori nei confronti di Paradis e dei loro compagni dell’Armata Ricognitiva. I dettagli e la fluidità con cui WiT ha animato il momento delle trasformazioni, impreziosito dall’ottima colonna sonora e dai fulmini che circondano i due ragazzi prima della tramutazione la rendono semplicemente una delle migliori scene della seconda stagione.

Passiamo ad uno dei migliori scontri dell’intera opera di Isayama: Levi contro il Gigante Bestia, vale a dire Zeke Jaeger, nella terza stagione. Il duello tra uno dei Giganti più pericolosi apparsi fino a quel momento e il miglior guerriero dell’umanità è stato reso alla perfezione dagli animatori di Wit, i quali hanno saputo restituire la ferocia di entrambi i combattenti con grande spettacolarità e una fluidità ancora oggi impressionante.

L’ultima stagione è costellata di momenti rilevanti e animazioni di alta qualità, ma nessuna si avvicina alla resa dell’ultima sfida dell’eroica Hange Zoe. Determinata a far fuggire i compagni dalla devastazione del Rumbling, la capitana si scaglia contro i Giganti Colossali eseguendo un’elegante e dinamica danza tra di loro prima di colpirli al punto debole sulla nuca.

Concludiamo con un altro combattimento con protagonista Levi, stavolta però contro Kenny Ackerman. Vittima dell’imboscata di Kenny e del suo gruppo, Levi vola per i tetti di Trost ad una velocità straordinaria, che gli artisti di WiT hanno saputo rappresentare alla perfezione, donando anche molto spazio alla maestria del capitano nell’utilizzo del dispositivo di manovra tridimensionale. Una sequenza d’azione sensazionale che mostra il talento del team di animatori.

