Attack on Titan: i 9 Giganti Speciali in unico cosplay grazie al make-up

Fare cosplay non è affatto semplice dal momento che reinterpretare i personaggi nel modo più fedele possibile non è un'impresa da poco. Di tanto in tanto, inoltre, emergono veri e propri colpi di genio come l'ultima fatica di un'appassionata del capolavoro di Hajime Isayama, Attack on Titant.

Mentre Studio MAPPA sta completando le ultime sfide della produzione, nel frattempo la community dedicata sta lavorando al franchise con interpretazioni originali e manifestazioni di creatività. Nelle scorse ore, infatti, ha fatto molto scalpore il lavoro di Kappy, cosplayer da poco meno di 10mila follower che ha realizzato un cosplay a dir poco straordinario.

In particolar modo, l'artista ha realizzato un reel su instagram che è divenuto virale in rete grazie alla capacità di Kappy nel reinterpretare alcuni dei 9 Giganti speciali di Attack on Titan. Ma l'originalità del suo lavoro, tuttavia, consiste nell'aver eseguito il tutto attraverso la tecnica del make-up con differenti tipi di trucco per emulare al meglio i Titani.

La clip in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, è stato molto apprezzato dagli appassionati, merito proprio della grande creatività che ha caratterizzato questa serie di cosplay. E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di Kappy, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.