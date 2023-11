Attack on Titan: l'anime avrà mai un sequel? Cosa sappiamo sui progetti del franchise

Un viaggio che ci ha accompagnati lungo l'arco di un decennio è giunto al termine. L'ultimo episodio di Attack on Titan è uscito su Crunchyroll nella notte del 5 novembre portando a compimento un adattamento perfetto sotto tanti punti di vista. Ma la storia è davvero finita, oppure l'anime di Attack on Titan avrà un sequel?

Il destino di Eren Jaeger in Attack on Titan è stato compiuto. Il Rumbling, la marcia dei giganti che rischiava di abbattersi sull'umanità causando un massacro senza precedenti, è stato fermato con successo dagli uomini e dalle donne dell'Armata Ricognitiva. Studio MAPPA potrebbe tuttavia avere in serbo dei nuovi progetti per il franchise.

Cominciato nel 2013 sotto la guida di WIT Studio e giunto al termine nel 2023 con una quarta stagione interamente prodotta da Studio MAPPA, l'anime di Attack on Titan adatta tutti i 139 capitoli e i 34 volumi dell'opera scritta e illustrata da Hajime Isayam. Dunque, la serie animata ha già fatto uso di tutto il materiale a disposizione fornito dall'autore. C'è però un ma. In Giappone è in arrivo il Volume 35 del manga di Attack on Titan.

Nell'aprile del 2024 arriverà nelle fumetterie giapponesi Attack on Titan: FLY. Il 35° volume dell'opera è un artbook che includerà illustrazioni speciali e altro materiale esclusivo, tra cui un nuovo scritto di Hajime Isayama. L'autore è al lavoro sulla nuova storia Attack on Titan Akudo, un capitolo extra di 15 pagine che racconterà e approfondirà il personaggio di Levi Ackerman.

Possiamo dunque supporre che prima o poi Studio MAPPA voglia adattare Attack on Titan Akudo sottoforma di OVA. Questo al momento dovrebbe essere l'unico progetto sul franchise, poiché come già detto il materiale originale è già stato tutto adattato e Hajime Isayama ha già affermato di non voler proseguire la storia. Chissà però che quella scena post crediti nel finale di Attack on Titan non possa ispirare un nuovo racconto.