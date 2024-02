Attack on Titan, quanti anni avevano i protagonisti principali alla fine della storia?

Vivere in un mondo pervaso dalla violenza come quello di Attack on Titan ha portato tutti i grandi protagonisti e personaggi a prepararsi alla battaglia conclusiva contro il Rumbling, guidato da una creatura mostruosa quanto potente. Tuttavia, molti sono riusciti a sopravvivere, avendo ancora molto tempo davanti a loro, viste le loro giovani età.

Andiamo quindi a scoprire quanti anni avevano i personaggi più importanti sopravvissuti alla devastante marcia dei Giganti Colossali. Attenzione, però, agli spoiler sul finale della serie.

I più giovani ed eroici ad essere sopravvissuti sono stati Gabi e Falco, entrambi quindicenni e finalmente liberi di trascorrere del tempo insieme lontani dalle trincee e dai campi di battaglia. Segue la ventiduenne Historia Reiss, Regina delle Mura, diventata madre per garantire una prosecuzione del dominio reale. Della stessa età di Historia è Mikasa Ackermann, colei che ha posto fine alla vita di Eren e ai suoi orribili piani per liberare i figli di Ymir.

Troviamo poi Jean Kirstein e Connie Springer, entrambi ventiduenni che, finalmente, possono godersi un po’ di tranquillità tornando a Paradis. Loro coetaneo è Armin Arlelt, miglior amico di Eren, abile stratega come pochi nell’Armata Ricognitiva, e innamorato di Annie Leonhart, uno dei personaggi più stratificati e complessi della prima parte della serie, che ha 23 anni.

Arriviamo poi ad un compagno di Annie in quanto inviato a Paradis dalla nazione di Marley: Reiner Braun, 24 anni ed erede del Gigante Corazzato. Pieck Finger resta ancora un mistero, nonostante il suo ruolo più che decisivo nel finale, ma dalle informazioni pervenute ed estrapolate da varie conversazioni sembrerebbe avere un’età che va dai 25 ai 29 anni.

Concludiamo con l’onorevole e abilissimo Capitano Levi Ackermann, il miglior combattente dell’umanità, nato il 25 dicembre e che al momento della fine della storia ha dai 35 ai 39 anni. Eravate a conoscenza di questi dettagli sui personaggi principali sopravvissuti al Rumbling? Ditecelo nei commenti.

Per concludere, ecco le 4 scene più divertenti dell’anime di Attack on Titan.