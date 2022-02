Attack on Titan: Annie vi lascerà senza parole in questo realistico cosplay di Akemy

La stagione finale di Attack on Titan ha l'arduo compito di andare a rispondere a tutte quelle centinaia di domande aperte da Hajime Isayama durante il corso della storia. Una cosa, tuttavia, appare certa: L'Attacco dei Giganti 4 non adatterà tutta la storia, non con così pochi episodi rimasti a fronte di 15 capitoli ancora da adattare.

Anche se l'ultimo episodio della Parte 2 verrà slittato di una settimana, nulla cambia il fatto che la final season non riuscirà a trasporre l'intero manga di Isayama. Proprio per questo, infatti, è lecito aspettarsi che Studio MAPPA decida di concludere la trama principale in grande stile, magari con un lungometraggio dedicato in uscita sul grande schermo dal momento che più volte la produzione ha ribadito che la quarta stagione sarebbe stata l'ultima.

Ad ogni modo, una cosplayer popolare e con oltre 45mila follower su Instragram, una certa Akemy, ha realizzato una straordinaria interpretazione personale di Annie, colei che possiede i poteri del Gigante Femmina e il cui futuro all'interno della storia appare assai incerto. Il suo lavoro, che potete apprezzare in calce alla notizia, ha riscosso un certo successo in rete grazie alla straordinaria resa dei dettagli e all'assoluta fedeltà al personaggio originale.

