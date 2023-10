Attack on Titan: annunciano un evento online per la conclusione dell'anime

Il 4 novembre 2023 gli appassionati di Attack on Titan di tutto il mondo potranno finalmente assistere alla conclusione della trasposizione animata ad opera di MAPPA. Con Attack on Titan Final Chapters 2 calerà un sipario sulla storia di Eren Jaeger, ma lo studio ha già organizzato un evento online in cui si dirà definitivamente addio all'opera.

Attraverso la condivisione sui social della visual riportata in fondo alla pagina, dove vengono rappresentati tutti i personaggi principali, anche chi è stato brutalmente ucciso nel corso dell’ultima stagione, lo studio ha infatti comunicato che a partire dal 5 novembre 2023 sarà possibile prendere parte ad un Worldwide After Party online, previa iscrizione e pagamento di un biglietto, del costo di 3300 yen, circa 20 euro al cambio attuale.

L’evento, ricostruito in un ambiente digitale nel quale sarà possibile accedere tramite il proprio avatar, è stato presentato come un modo per celebrare del finale della serie anche con l’intervento diretto di chi ha lavorato alla produzione. La particolarità dell’evento sta però nella scelta di renderlo quasi un’esperienza MMO, in cui i fan potranno creare il proprio avatar, personalizzabile solo col colore del mantello indossato, e andare in giro a conversare con gli altri appassionati, magari anche prendendosi una birra digitale in uno dei numerosi chioschi seminati in tutta la mappa, come mostrato nel video di presentazione dell’iniziativa.

Cosa ne pensate di questo simpatico progetto per celebrare la conclusione dell’anime di Attack on Titan? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo ai dettagli sulla nuova storia di Attack on Titan in arrivo nel 2024, e alle anticipazioni sul documentario dedicato a Eren Jaeger.