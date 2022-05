Attack on Titan: annunciate delle prestigiose carte da collezione

In attesa di scoprire come finirà la storia di Eren Jaeger e compagni nella terza, e ultima, parte della quarta stagione di Attack on Titan, il franchise continua ad essere molto presente sul mercato, anche con prodotti che potrebbero attirare le nicchie di collezionisti appassionati, come uno speciale e prestigioso set di carte.

I protagonisti dell’opera nata dalla mente di Hajime Isayama sono stati infatti immortalati in un mazzo di carte hanafuda, tradizionali nella cultura giapponese e caratterizzate dalla presenza di fiori in quanto letteralmente il termine può essere tradotto come “mazzo dei fiori”. Si tratta di 48 carte di alta qualità, stampate rispettando i metodi tradizionali, e che mostrano Eren, Mikasa, Armin e altri importanti personaggi raffigurati con dietro gli sfondi e i disegni tipici delle hanafuda.

Sono state presentate due versioni delle carte in questione, vendute in una confezione in legno, dal prezzo di circa 28 euro, oppure in una cornice speciale dove sono tutte esposte, e dal prezzo di circa 130 euro. Inoltre, come specificato su Charaditional Boy, sito dove vengono vendute le carte, l’edizione più economica può essere spedita in tutto il mondo, mentre l’edizione premium è limitata ai soli confini nipponici per quanto riguarda le spedizioni.

