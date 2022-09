Attack on Titan, arriva in Giappone lo spettacolo teatrale dell'opera

Negli ultimi 10 anni uno dei franchise cresciuti maggiormenteè senza dubbio Attack on Titan. L'opera, nata dalla mente di Hajime Isayama, ha saputo conquistare il giappone e il mondo con il manga prima e con l'anime prodotto da MAPPA poi. La parte 2 di Attack on Titan Final Season ha fatto centro, e tutti i fan sono in trepidante attesa del finale.

Attack on Titan oltre al manga e all'anime può vantare anche diversi videogiochi, romanzi e fan fiction. Il franchise vuole ora fare un ulteriore step in avanti: Kodansha, editor del manga di Attack on Titan, ha infatti annunciato ufficialmente lo scorso lunedì un'opera teatrale di Attack on Titan.

Attack on Titan esordirà all'Orix Theatre di Osaka dal 7 al 9 gennaio 2023, per poi fare tappa al Seinenkan Hall di Tokyo dal 14 al 24 gennaio 2023. L'opera, intitolata Attack on Titan - the Musical, ha già un trailer ufficiale e una locandina, che trovate entrambi in questa notizia. A dirigere lo spettacolo scritto da Masafumi Hata troviamo Go Ueki, mentre alla direzione musicale troviamo KEN THE 390. Il cast include poi:

Yū Fukuzawa nei panni di Jean Kirstein

Yasue Kazuaki nei panni di Marco Bott

Tomoya Nakanishi nei panni diConnie Springer

Sena nei panni di Sasha Braus

Mitsu Murata nei panni di Hannes

Takeshi Hayashino nei panni di Keith Shadis

Masanori Tomita nei panni di Dimo Reeves

Mimi Maihane nei panni diCarla Jaeger

Mitsuru Kanahashi nei panni di Grisha Jaeger

Riona Tatemichi nei panni di Hange Zoe

Takurō Ōno nei panni di Erwin Smith

Gli spettacoli tetrali dedicati alle opere manga e anime sono molto popolari in Giappone, e prima di Attack on Titan hanno ricevuto un adattamento tetrale anche Demon Slayer e My Hero Academia. Purtroppo questi spettacoli non escono mai fuori dalla Terra del Sol Levante, lasciando moltissimi fan con la bocca asciutta.