Attack on Titan, arriva il trailer dell'episodio finale: il destino del Corpo di Ricerca

E' quasi giunto il momento di dire addio all'anime di Attack on Titan. In queste ore è spuntato il trailer dell'ultimo episodio della serie. Quest'episodio fungerà da epilogo per l'Attacco dei Giganti, siete pronti a salutare questa meravigliosa saga?

In calce all'articolo è disponibile il trailer dell'ultimo episodio di Attack on Titan. Negli scorsi giorni vi abbiamo rivelato la durata dell'ultima puntata de l'Attacco dei Giganti. Per la prima volta nella storia della serie, quest'episodio durerà all'incirca un'ora e mezza. Ad animare quest'episodio sarà, come sempre, lo Studio MAPPA. Visto il grande talento di questa casa d'animazione, gli spettatori hanno altissime aspettative.

L'epilogo dell'anime, come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni, arriverà ufficialmente il 4 novembre. Per quanto possa essere angosciante salutare per sempre questa grande opera che ci ha accompagnati per un intero decennio, è giunto il momento di scoprire il destino dei nostri protagonisti. I fan non vedono l'ora di scoprire se il Corpo di Ricerca riuscirà a salvare il mondo.

Per quanto riguarda Eren, non ci resta che attendere questa nuova uscita per scoprire che effetto avranno le sue azioni. In vista del termine della serie, è arrivata un'illustrazione per Attack on Titan che celebra il suo finale tanto atteso.