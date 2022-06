Attack on Titan: arrivano i nuovi orologi ufficiali ispirati ad Eren, Levi e Armin

Attack on Titan è tra i franchise più popolari e floridi al mondo, un vero e proprio capolavoro, quello di Hajime Isayama, che ha conquistato una community di milioni di appassionati. Questo immenso successo ha contribuito alla diffusione di un imponente fenomeno di merchandising che si arricchisce quotidianamente di oggetti a tema.

L'intera saga è costellata di iniziative originali atte ad accontentare l'enorme pubblico legato al gioiellino di Isayama sensei. Quasi ogni giorno, infatti, arrivano sul mercato nuovi oggetti a tema come dimostrano le nuove carte da collezione di Attack on Titan.

Ma tra le novità che contribuiscono ad arricchire il florido merchandising non mancano gli accessori di tutti i giorni, come la nuova linea di orologi ufficiale ispirata ad alcuni dei protagonisti della serie: Eren, Armin e Levi. Gli orologi in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, differiscono tra di loro per il colore e saranno preordinabili a partire dal 24 giugno tramite il link alla fonte fino ad esaurimento scorte. Il costo totale si aggira intorno ai 23.100 yen (circa 165 euro al cambio attuale), mentre la spedizione è prevista verso la fine di novembre.

L'azienda, inoltre, garantisce al prodotto un anno di garanzia e l'impermeabilità. Prima di salutarvi, a proposito di oggetti a tema, vi rimandiamo a questo modellino in scala dedicato al Gigante Corazzato.