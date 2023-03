Attack on Titan: arriva la replica ufficiale della lama usata dall'Armata Ricognitiva

L’ultima stagione di Attack on Titan ha comportato molti cambiamenti nella vita dei sopravvissuti dell’Armata Ricognitiva. Il terribile avanzamento del Rumbling ha spinto Mikasa, Armin, Levi e gli altri a spingersi sempre più rapidamente verso i Giganti Colossali, sfoggiando le loro straordinarie capacità coi dispositivi di manovra tridimensionale.

Parte fondamentale dell’armamento dell’Armata Ricognitiva, il dispositivo è stato presentato sin dai primi capitoli del manga, e nella quarta stagione dell’anime è diventato ulteriormente presente nel design caratteristico di ogni personaggio. Hajime Isayama ha infatti colto l’occasione del salto temporale, e della guerra finale, per apporre delle modifiche nei design dei protagonisti, esaltando ancor di più le loro imbracature, armi, e lame necessarie per abbattere i giganti.

Considerata la popolarità della serie, e l’avvicinarsi del gran finale nel secondo episodio della terza parte della Final Season, Bandai ha quindi presentato una speciale replica dedicata alle lame utilizzate dai protagonisti. In arrivo sul mercato nel mese di agosto 2023, poco prima della conclusione dell’anime, la Super Hard Blade Complete Edition consta di una fedele riproduzione della spada, con la singolare impugnatura a forma di pistola, i due grilletti e la leva per interagire con le altre parti del dispositivo di manovra. Per chi fosse interessato alla replica, è già possibile prenotarla al prezzo di 110 dollari americani, circa 102 euro al cambio attuale.

Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. Per concludere, ricordiamo che Isayama ha rivelato altri dettagli sulla serie, e vi lasciamo alla nostra recensione di Attack on Titan Final Chapters 1.