Attack on Titan, in arrivo il Nendoroid di Levi dopo l'esplosione

Con la seconda parte di Attack on Titan 4 studio MAPPA ha portato in scena alcuni momenti chiave dell'opera di Isayama. Dal combattimento a Shiganshina fino all'attacco del Gigante Fondatore alla nazione di Marley, le emozioni sono state moltissime, e in tanti si stanno già chiedendo come sarà la parte 3 di Attack on Titan - The Final Season

Oggi parliamo però di un personaggio che, nella parte due della Final Season, ha avuto un ruolo marginale: il capitano Levi Ackermann. Nel finale della parte uno, egli aveva subito degli ingenti danni a causa dell'esplosione delle lance fulmine con cui teneva intrappolato Zeke sul suo carro, per poi essere raccolto e curato da Hange Zoe nei primi episodi della parte due.

La Good Smile Company, azienda giapponese produttrice di action figures, ha mostrato le immagini del nuovo Nendoroid di Levi dopo l'esplosione, che potete vedere nel tweet di @AoTWiki in calce a questa notizia. La figure, come le altre della linea Nendoroid, mostra il capitano in stile chibi con l'occhio e il braccio destro bendati. Sul suo volto sono inoltre presenti due vistose cicatrici.

In attesa di scoprire quale sarà il destino di Levi e del mondo in Attack on Titan - The Final Season parte 3, vi lasciamo al disegno di Eren per la Francia realizzato da Isayama.