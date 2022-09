Attack on Titan, l'autore Hajime Isayama andrà in Francia per un festival

L'attesa per la parte finale di Attack on Titan - The Final Season si esaurirà tra circa 3 mesi: i nuovi episodi dovrebbero infatti fare il loro esordio nella prossima stagione invernale. Nella seconda parte della Final Season abbiamo assistito all'attuazione del piano di Zeke e Eren, che abbiamo spiegato per bene e per intero in un nostro articolo.

Piano poi sventato dallo stesso Eren, che deciderà di attuare un suo piano personale che con ogni probabilità porterà a termine nella terza parte della Final Season, in programma a gennaio 2023. Oltre ad essa, nello stesso mese esordirà anche lo spettacolo teatrale di Attack on Titan in Giappone, che solitamente viene riservato ai più grandi successi manga e anime.

Nello stesso periodo, l'autore del manga di Attack on Titan Hajime Isayama sarà impegnato in Francia al Comic Festival d'Angouleme, una delle più grandi fiere d'Europa dedicate al fumetto, che si tiene ad Angouleme sin dal 1974. A convincere l'autore a visitare il paese della Nuova Acquitania è stato l'editore Pika Edition, specializzato in fumetti e manga, che per l'occasione ha anche organizzato una mostra dedicata ad Attack on Titan per i 10 anni dalla prima pubblicazione dell'opera in Francia.

Appuntamento quindi a gennaio 2023 ad Angouleme per tutti i fan di Attack on Titan, che avranno l'opportunità di incontrare il maestro Hajime Isayama. E voi, andrete nel sud-ovest della Francia per incontrare uno degli autori manga più influenti degli ultimi anni?