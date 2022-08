Attack on Titan, l'autore Hajime Isayama confronta una scena con Vinland Saga

L'anime di Attack on Titan vedrà la sua conclusione nei primi mesi del 2023. Gli ultimi eventi della storia di Eren e dei suoi compagni verranno portati su schermo sempre da studio MAPPA, cha ha fatto un gran lavoro con la stagione finale dell'anime. Il distacco dalle precedenti stagioni prodotte da Wit Studio è netto e convincente.

Nelle ultime puntate vedremo una delle scene più sconvolgenti disegnate dall'autore Hajime Isayama. Eren con la sua schiera di giganti colossali si troverà infatti a uccidere una quantità enorme di civili innocenti, tra cui anche due ragazzi con cui aveva avuto una breve conversazione nel continente marleyano.

Nel corso di un'intervista con il creatore di Vinland Saga Makoto Yukimura Hajime Isayama è stato interpellato proprio su questa scena. L'autore del manga riguardante i vichinghi ha infatti rivolto queste parole a Isayama: "Sono rimasto scioccato dalla scena in cui i bambini rifugiati sono stati schiacciati. Ero inorridito all'idea che quei bambini fossero nati per morire così. Questo mostra chiaramente la peccaminosità di ciò che ha fatto Eren, vero?"

La risposta di Isayama contiene anche un paragone tra Attack on Titan e Vinland Saga: "Esatto. Quando si parla di quanto sia difficile espiare i peccati, penso che l'ultimo volume di Vinland Saga avesse un fine diverso. C'è voluto molto tempo per rappresentare a pieno il personaggio di Thorfinn e la sua sofferenza. Così ho appreso l'importanza di stratificare la storia per rappresentare una scena commovente. Sono sicuro che i lettori che hanno seguito tutto il viaggio di Thorfinn possano aver compreso il peso della sua redenzione."

Siete pronti per il finale dell'anime di Attack on Titan? E per quello molto vicino del manga di Vinland Saga?