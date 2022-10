Attack on Titan, l'autore Hajime isayama per la prima volta negli USA a un festival

Il prossimo inverno farà il suo esordio la terza e ultima parte di Attack on Titan - The Final Season. L'anime, prodotto da studio MAPPA e basato sull'omonimo manga, è arrivato ad una situazione di guerra totale, con il protagonista Eren Jaeger deciso a portare avanti il suo terribile piano mentre gli altri cercano di fermarlo.

L'hype dei fan è alle stelle, e nell'attesa si presentano alle fiere con numerosi cosplay di Attack on Titan, come quello di Ymir di Yujikoi. Inutile dire che i personaggi più popolari tra i cosplayer sono Eren e Levi, grazie al loro carattere schivo e alle loro abilità nel combattimento.

Gli amanti del manga di Attack on Titan statunitensi avranno, però, un motivo in più per andare in cosplay a una delle prossime fiere: come riportato su Twitter da @MangaMoguraRe, l'autore del manga Hajime Isayama sarà presente all'Anime NYC Festival dal 18 al 20 novembre 2022. Isayama non è mai stato negli Stati Uniti, e siamo sicuri che a New York lo attenderà un'immensa folla.

Tempo di viaggi, quindi, per l'autore di Attack on Titan. Hajime Isayama sarà infatti ospite anche a un famoso festival in Francia nel mese di gennaio 2023. Dopo i due anni passati senza eventi a causa del Covid, il mangaka sembra proprio avere voglia di raccogliere l'abbraccio dei fan in tutto il mondo, e chissà che in futuro non possa presenziare anche a qualche fiera italiana.