Attack On Titan, l'autore sta pensando al suo prossimo 'lavoro'? Ecco le sue dichiarazioni

Attack on Titan ha tenuto occupati lettori e spettatori per più di un decennio, ma la sua avventura finirà presto. Hajime Isayama ha terminato il manga un anno fa, e anche la quarta stagione sta per finire. Questo significa che tutti gli occhi sono puntati su di lui: alcuni fan si stanno già chiedendo se l'artista continuerà con una nuova serie.

La questione è venuta alla luce quando la pubblicazione francese VF ha condotto un'intervista con Isayama sul manga e sulla stagione finale dell'anime. Secondo Isayama, sta concentrando la sua attenzione sul suo prossimo "lavoro".

L'autore non fornisce altri dettagli su quale potrebbe essere il progetto, ma aveva precedentemente dichiarato di volersi prendere una pausa dopo la fine di Attack On Titan. Ecco di seguito l'estratto dell'intervista:

"Ti auguriamo un meritato riposo. Qualche ultimo messaggio per i fan che sono stati con te fin dall'inizio?" Isayama risponde: "Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) mi ha permesso di entrare in contatto con un numero inimmaginabile di persone attraverso le recensioni e i messaggi di sostegno che ho ricevuto. Non avrei mai potuto fare questa esperienza se avessi condotto una vita normale, ed è stata una vera gioia condividere questi preziosi momenti con i lettori. In questo momento, quello che non vedo l'ora di fare prima di pensare al mio prossimo lavoro è fare una passeggiata di mezzogiorno in un quartiere non troppo tranquillo con un bicchiere di sake in mano. Per me, la libertà è proprio questo."

Isayama è stato lontano dalle pubblicazioni cartacee per alcuni mesi, dato che Attack On Titan ha pubblicato il suo ultimo capitolo nel 2021. E ora, il lavoro del creatore sta per terminare con la quarta stagione, dato che l'anime è entrato nel suo arco finale.

Alcuni fan potrebbero averlo già notato, ma per quelli che non l'hanno ancora fatto, Isayama non ha mai menzionato che il suo prossimo "lavoro" sarà un nuovo manga, quindi potrebbe anche trattarsi semplicemente della spa che aveva dichiarato essere interessato ad aprire dopo la conclusione di Attack On Titan.

In ultimo, vi ricordiamo che potete guardare gli ultimi episodi di Attack On Titan 4 su Crunchyroll.