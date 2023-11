Attack on Titan, l'autore avrebbe voluto cambiare il finale: cosa glielo ha impedito?

In occasione della recente uscita di Attack on Titan The Final Chapters 2 su Crunchyroll, ultimo episodio dell'adattamento animato prodotto da Studio MAPPA, l'autore del manga Hajime Isayama è tornato a parlare del finale dell'opera, per lui da sempre un tasto dolente.

Attack on Titan è un cult imperdibile, un manga che ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e tra gli anime più guardati e apprezzati di sempre. Tuttavia, per Hajime Isayama il finale di Attack on Titan non è il migliore possibile. Il maestro avrebbe addirittura voluto cambiarlo, ma non ne ha mai avuto l'opportunità. Come ben sappiamo infatti, l'autore di Attack on Titan arrivò addirittura a scusarsi per il finale da lui scritto.

Per l'uscita del finale dell'anime, Isayama è tornato a parlare intervistato dal New York Times. L'autore di Attack on Titan ha ribadito che il finale era deciso sin dall'inizio della storia, salvo taluni adattamenti in corso d'opera. Inoltre, parlando a riguardo della scena post crediti finale di Attack on Titan, Hajime Isayama ha dichiarato che ci sarebbe anche potuto essere un finale con il lieto fine e la fine della guerra. Tuttavia, ciò sarebbe stato troppo banale e poco credibile per il mondo che viviamo. Dispiaciuto, ha dovuto rinunciare a quel tipo di finale.