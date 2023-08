Attack on Titan avrà mai un sequel? Ecco cosa sappiamo

La storia de L'Attacco dei Giganti sta volgendo al termine anche per i fan dell'anime. Se il manga si è concluso nel 2021, con degli strascichi di discussione che sopravvivono ancora oggi vista la complicatezza del finale scritto da Hajime Isayama, l'anime troverà la sua conclusione soltanto tra qualche mese, a ottobre, con un episodio conclusivo.

L'episodio finale di Attack on Titan 4 lungo oltre un'ora concluderà la storia di Eren Jaeger e di tutti gli altri protagonisti. È stata una lunga storia quella del giovane ragazzo che un tempo era chiuso in mura gigantesche alte oltre 50 metri. La storia verrà portata a termine, ma ci sarà un prosieguo? Attack on Titan riceverà mai un sequel?

Ormai sono passati due anni e qualche mese dalla conclusione del manga, e non c'è nulla all'orizzonte. Come se non bastasse, un'intervista di Hajime Isayama rilasciata in Francia fa capire chiaramente che l'autore non ha nessuna intenzione di creare un sequel e continuare quindi questo mondo. Anzi, per essere più precisi, il mangaka non ha intenzione di rimettere più penna in carta in generale e di creare altre storie. Niente manga sequel de L'Attacco dei Giganti, in sostanza.

Per l'anime però il discorso potrebbe essere diverso. Infatti, nel corso della storia, le case di produzione degli anime hanno preso scelte in solitaria per continuare a esplorare un determinato franchise. Sarà necessario l'avallo dell'autore, che ovviamente non avrebbe nulla a che fare con un determinato prosieguo, ma a livello di anime un sequel di Attack on Titan è fattibile. Tuttavia, non è detto che ci sarà, visto che si tratta di una storia molto intricata e che potrebbe portare a svilire questo universo sapientemente creato da Isayama nel corso di ben 12 anni.

E voi cosa pensate, vi piacerebbe un sequel de L'Attacco dei Giganti, che sia esso manga o anime?