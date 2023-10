Attack on Titan: la fine si avvicina con il nuovo poster per l'ultima parte dell'anime

Il countdown per Attack on Titan 4 Final Chapters 2 è agli sgoccioli. Studio MAPPA è pronto al debutto dell'ultima parte dell'anime, che andrà a chiudere un cerchio cominciato oltre dieci anni fa. Per addolcire questi ultimi giorni d'attesa, ecco il nuovo poster di Attack on Titan 4 con Mikasa e compagni pronti all'azione.

A poco più di una settimana dalla premiere, Attack on Titan 4 Final Chapters 2 si mostra con una nuova immagine promozionale. L'illustrazione, che trovate in calce all'articolo, mostra Mikasa, Armin, Levi e gli altri lanciarsi all'attacco per fermare il Rumbling lanciato dal loro ex compagno Eren Jaeger.

In uscita il 4 novembre, l'ultimo, maxi episodio di Attack on Titan andrà ad adattare il capitolo 139 dell'opera di Hajime Isayama. L'Armata Ricognitiva tenterà in tutti i modi di fermare l'inarrestabile marcia avviata da Eren, ma come andrà a finire questo scontro tra ex amici finiti sul fronte opposto della battaglia.

L'ultima volta che abbiamo visto Mikasa e il suo gruppo, l'Armata Ricognitiva è riuscita a ottenere il mezzo per portarsi faccia a faccia con il Gigante Fondatore. Sfortunatamente, però, questo è costato la vita di una dei protagonisti più amati della serie. Sconfiggere Eren e raggiungere il lieto fine sembra quasi impossibile, ma quest'immagine che avvicina il pubblico all'uscita dell'episodio trasmette carica e speranza. Attendendo la premiere, ripassiamo quanto accaduto in precedenza con il nostro special su Attack on Titan 4 Final Chapters 1.