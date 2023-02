Attack on Titan: la fine si avvicina, nuovo trailer per la 3 parte della Final Season

Mancano davvero pochi giorni al debutto ufficiale del primo cour della terza parte della Final Season di Attack on Titan, e ad alimentare ulteriormente le grandi aspettative per la conclusione della storia, MAPPA ha pubblicato un nuovo trailer, ricco di dettagli e anticipazioni fondamentali, scopriamoli e analizziamoli insieme.

Il 4 marzo 2023, attraverso un episodio lungo circa un’ora, Eren Jager, ormai diventato la più grande minaccia dell’umanità, tornerà ad attuare il suo piano. La marcia dei Giganti Colossali sulla nazione di Marley causerà innumerevoli vittime, evidenziando al contempo il livello di follia raggiunto dall’ex protagonista dell’opera ideata da Hajime Isayama. Azioni che nemmeno i suoi vecchi amici possono tollerare, e che, come mostrato nel trailer disponibile in fondo alla pagina, porterà alla formazione di nuove unità per respingere gli attacchi e rivolgere maggior attenzione proprio verso Eren, tramutato in un’enorme e mostruosa creatura.

Mentre Hanji Zoe si prepara a fronteggiare i Giganti Colossali, Levi ricorda il Gigante Bestia, e deve fare i conti con le ferite e i danni subiti, che non gli consentiranno di partecipare attivamente alla battaglia. Armin cerca di far tornare l’amico in sé, inseguendolo in uno dei Sentieri di Ymir, e Mikasa tenta di parlare ad Eren, di cui viene mostrato il volto sfigurato e apatico all’interno del Gigante che è diventato.

Cosa ne pensate dell’ultimo trailer di Attack on Titan prima del ritorno dell’anime? Ditecelo lasciando un commento qui sotto. Prima di salutarci, ricordiamo che è stato pubblicato anche un video riassuntivo della seconda parte della Final Season per promuovere degli speciali riassunti che andranno in onda in Giappone, e vi lasciamo ad altre immagini in anteprima della parte finale dell’anime.